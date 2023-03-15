Павлов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Дмитрий

Павлов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1905 г.р.

Дети

1925 г.р.
1934 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Павлов Иван

Мать: Павлова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Моисеева) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Моисеева) Александра

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Позднякова (Павлова) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Павлова (Моисеева) Александра

Рождение ребёнка
1934

Сын: Павлов Виталий Дмитриевич

Мать ребёнка: Павлова (Моисеева) Александра

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Казакова (Павлова) Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: Павлова (Моисеева) Александра

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Моисеева) Александра

Смерть
1971

Мы используем куки для улучшения работы сайта.