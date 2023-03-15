Павлов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Павлов Иван
Мать: Павлова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова (Моисеева) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Позднякова (Павлова) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Павлова (Моисеева) Александра
Рождение ребёнка
1934
Сын: Павлов Виталий Дмитриевич
Мать ребёнка: Павлова (Моисеева) Александра
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Казакова (Павлова) Зоя Дмитриевна
Мать ребёнка: Павлова (Моисеева) Александра
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова (Моисеева) Александра
Смерть
1971