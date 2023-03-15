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Павлов Виталий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Павлов Дмитрий

Мать: Павлова (Моисеева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шилова) Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шилова) Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шилова) Зоя

Смерть
2015

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