Павлов Виталий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Павлов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шилова) Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шилова) Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Шилова) Зоя
Смерть
2015