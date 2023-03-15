(Шилова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шилова) Зоя

(Шилова) Зоя

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Виталий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Виталий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Виталий Дмитриевич

Смерть
2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close