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Павлова (Моисеева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1905

Дата смерти

31.12.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

1925 г.р.
1934 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1905

Отец: Моисеев Петр

Мать: Моисеева Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Дмитрий

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Позднякова (Павлова) Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий

Рождение ребёнка
1934

Сын: Павлов Виталий Дмитриевич

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Казакова (Павлова) Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий

Смерть
31.12.1975

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