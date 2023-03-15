Павлова (Моисеева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1905
Дата смерти31.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1905
Отец: Моисеев Петр
Мать: Моисеева Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Дмитрий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Позднякова (Павлова) Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий
Рождение ребёнка
1934
Сын: Павлов Виталий Дмитриевич
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Казакова (Павлова) Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий
Смерть
31.12.1975