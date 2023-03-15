Казакова (Павлова) Зоя Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Павлова) Зоя Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Павлов Дмитрий

Мать: Павлова (Моисеева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Борис

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Борис

Смерть
2018

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