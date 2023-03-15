Казакова (Павлова) Зоя Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Павлов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаков Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков Борис
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаков Борис
Смерть
2018