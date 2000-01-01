Чекалкин Авдий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкин Авдий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Семён Васильевич

Мать: Чекалкина Федосья Кирилловна

Рождение ребёнка
25.11.1906

Сын: Чекалкин Иван Авдеевич

Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Савельевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Чекалкин Яков Авдеевич

Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Савельевна

Рождение ребёнка
15.?.?

Сын: Чекалкин Калинтий Авдеевич

Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Савельевна

дер. Чекалки Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Пётр Авдеевич

Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалкина Федосья Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Шурма
Смерть
Неизвестно
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