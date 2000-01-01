Чекалкин Авдий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1906
Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Савельевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Савельевна
Рождение ребёнка
15.?.?
Сын: Чекалкин Калинтий Авдеевич
Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Савельевна
дер. Чекалки Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шурма
Смерть
Неизвестно