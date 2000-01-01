Чекалкин Пётр Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкин Пётр Авдеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Авдий Семёнович

Мать: Чекалкина Федосья Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Виталий Петрович

Мать ребёнка: Чекалкина Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Петровна

Мать ребёнка: Чекалкина Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Чекалкина Лидия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалкина Лидия Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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