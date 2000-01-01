Чекалкин Пётр Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Виталий Петрович
Мать ребёнка: Чекалкина Лидия Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Петровна
Мать ребёнка: Чекалкина Лидия Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Чекалкина Лидия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно