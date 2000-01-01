Чекалкин Иван Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1906
Рождение ребёнка
1938
Сын: Чекалкин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Чекалкина Прасковья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чекалкина Прасковья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чекалкина Прасковья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Чекалкина Прасковья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Чекалкина Прасковья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно