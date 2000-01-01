Чекалкин Иван Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалкин Иван Авдеевич

Чекалкин Иван Авдеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1906

Отец: Чекалкин Авдий Семёнович

Мать: Чекалкина Федосья Савельевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Чекалкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Чекалкина Прасковья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Чекалкина Прасковья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Чекалкина Прасковья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чекалкина Прасковья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Чекалкина Прасковья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалкина Прасковья Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close