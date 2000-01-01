Чекалкина Прасковья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Чекалкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Чекалкин Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чекалкин Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чекалкин Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Чекалкин Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Чекалкин Иван Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно