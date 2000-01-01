Чекалкина Прасковья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкина Прасковья Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Чекалкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Чекалкин Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Чекалкин Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Чекалкин Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чекалкин Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Чекалкин Иван Авдеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Иван Авдеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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