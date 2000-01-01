Чекалкина Федосья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкина Федосья Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1906

Сын: Чекалкин Иван Авдеевич

Отец ребёнка: Чекалкин Авдий Семёнович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Чекалкин Яков Авдеевич

Отец ребёнка: Чекалкин Авдий Семёнович

Рождение ребёнка
15.?.?

Сын: Чекалкин Калинтий Авдеевич

Отец ребёнка: Чекалкин Авдий Семёнович

дер. Чекалки Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Пётр Авдеевич

Отец ребёнка: Чекалкин Авдий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Авдий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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