Чекалкина Федосья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1906
Отец ребёнка: Чекалкин Авдий Семёнович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Чекалкин Авдий Семёнович
Рождение ребёнка
15.?.?
Сын: Чекалкин Калинтий Авдеевич
Отец ребёнка: Чекалкин Авдий Семёнович
дер. Чекалки Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чекалкин Авдий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно