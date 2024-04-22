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Булыгин Кирило Максимович

Место рождения

Черноголовка, Черноголовка, Московская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Булыгин Максим Иванович

Мать: Булыгина Анна Васильевна

Черноголовка, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Булыгин Игнатий Кирилович

Мать ребёнка: Булыгина Ефимья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Булыгин Леонтий Кирилович

Мать ребёнка: Булыгина Ефимья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Булыгин Дмитрий Кирилович

Мать ребёнка: Булыгина Ефимья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Работа или профессия
1862
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-658об Плотник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булыгина Ефимья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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