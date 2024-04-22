Булыгин Кирило Максимович
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Булыгин Максим Иванович
Мать: Булыгина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Булыгин Игнатий Кирилович
Мать ребёнка: Булыгина Ефимья Васильевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Булыгин Леонтий Кирилович
Мать ребёнка: Булыгина Ефимья Васильевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Булыгин Дмитрий Кирилович
Мать ребёнка: Булыгина Ефимья Васильевна
Работа или профессия
1862
РГАДА, 350-2-1636-658об Плотник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно