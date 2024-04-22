Булыгина Ефимья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Рождение ребёнка
1746
Сын: Булыгин Игнатий Кирилович
Отец ребёнка: Булыгин Кирило Максимович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Булыгин Леонтий Кирилович
Отец ребёнка: Булыгин Кирило Максимович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Булыгин Дмитрий Кирилович
Отец ребёнка: Булыгин Кирило Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно