Булыгина Ефимья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгина Ефимья Васильевна

Место рождения

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Сын: Булыгин Игнатий Кирилович

Отец ребёнка: Булыгин Кирило Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Булыгин Леонтий Кирилович

Отец ребёнка: Булыгин Кирило Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Булыгин Дмитрий Кирилович

Отец ребёнка: Булыгин Кирило Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыгин Кирило Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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