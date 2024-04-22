Булыгина Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Рождение ребёнка
1714
Сын: Булыгин Кирило Максимович
Отец ребёнка: Булыгин Максим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Булыгин Харитон Максимович
Отец ребёнка: Булыгин Максим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Булыгин Никита Максимович
Отец ребёнка: Булыгин Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно