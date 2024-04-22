Булыгина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгина Анна Васильевна

Место рождения

Черноголовка, Черноголовка, Московская область

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1693 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноголовка, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Булыгин Кирило Максимович

Отец ребёнка: Булыгин Максим Иванович

Черноголовка, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Булыгин Харитон Максимович

Отец ребёнка: Булыгин Максим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Булыгин Никита Максимович

Отец ребёнка: Булыгин Максим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыгин Максим Иванович

Черноголовка, Черноголовка, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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