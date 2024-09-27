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Булыгин Харитон Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Булыгин (Ушенков) Максим Иванович

Мать: Булыгина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булыгина (Бердникова) Василиса Пимановна

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: (Булыгина) Пелагия Харитоновна

Мать ребёнка: Булыгина (Бердникова) Василиса Пимановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Булыгина) А Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

ГАСО, 24-1-1502-77об
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот

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