Булыгин Харитон Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: (Булыгина) Пелагия Харитоновна
Мать ребёнка: Булыгина (Бердникова) Василиса Пимановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (Булыгина) А Харитоновна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, 24-1-1502-77об
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот