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Смирновъ Михаилъ

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Смирновъ Максимъ

Мать: Смирнова Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Смирновъ Павелъ

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Смирнова) Прасковья

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Смирновъ Алексей

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Смирновъ Семенъ

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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