Смирновъ Михаилъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Смирновъ Максимъ
Мать: Смирнова Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Смирновъ Павелъ
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Смирнова) Прасковья
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Смирновъ Алексей
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Смирновъ Семенъ
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Иванова