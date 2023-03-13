Смирнова Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирновъ Максимъ

Рождение ребёнка
1755

Сын: Смирновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ

Рождение ребёнка
1757

Сын: Смирновъ Григорий

Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Шоракина (Смирнова) Татьяна

Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ

Рождение ребёнка
1771

Сын: Смирновъ Андрей

Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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