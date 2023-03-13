Смирнова Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирновъ Максимъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Смирновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Смирновъ Григорий
Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Шоракина (Смирнова) Татьяна
Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Смирновъ Андрей
Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан