Шоракина (Смирнова) Татьяна
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1759
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Смирновъ Максимъ
Мать: Смирнова Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шоракинъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шоракинъ Наумъ
Отец ребёнка: Шоракинъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шоракинъ Давыдъ
Отец ребёнка: Шоракинъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Шоракина) Ирина
Отец ребёнка: Шоракинъ Евдокимъ