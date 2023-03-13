Шоракина (Смирнова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоракина (Смирнова) Татьяна

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Смирновъ Максимъ

Мать: Смирнова Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоракинъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
1781

Сын: Шоракинъ Наумъ

Отец ребёнка: Шоракинъ Евдокимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шоракинъ Давыдъ

Отец ребёнка: Шоракинъ Евдокимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Шоракина) Ирина

Отец ребёнка: Шоракинъ Евдокимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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