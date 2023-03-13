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Смирновъ Максимъ

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1738

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Смирновъ Максимъ

Мать: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1755

Сын: Смирновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Иванова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Сын: Смирновъ Григорий

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Иванова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Шоракина Татьяна

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Иванова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1771

Сын: Смирновъ Андрей

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Наталья Иванова

Смерть
1756
Ромодановка, Симбирскаго уезда