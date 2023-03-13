Смирновъ Максимъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1738
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Смирновъ Максимъ
Мать: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1755
Сын: Смирновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Иванова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Сын: Смирновъ Григорий
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Иванова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Шоракина Татьяна
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Иванова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1771
Сын: Смирновъ Андрей
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Иванова
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Наталья Иванова
Смерть
1756
Ромодановка, Симбирскаго уезда