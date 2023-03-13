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Смирновъ Максимъ

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1717

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Смирновъ Яковъ

Мать: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1735

Сын: Смирновъ Павелъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Смирновъ Максимъ

Мать ребёнка: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Смирновъ Петръ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Смирновъ Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1752

Сын: Смирновъ Григорий

Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Смирновъ Федоръ

Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Сын: Смирновъ Мартынъ

Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1761

Сын: Смирновъ Игнатий

Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Смирновъ Павелъ

Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1772

Сын: Смирновъ Николай

Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Авдотья Филиппова

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