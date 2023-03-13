Смирновъ Максимъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Смирновъ Яковъ
Мать: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1735
Сын: Смирновъ Павелъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Смирновъ Максимъ
Мать ребёнка: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1744
Сын: Смирновъ Петръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Смирновъ Кузьма
Мать ребёнка: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1752
Сын: Смирновъ Григорий
Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Сын: Смирновъ Федоръ
Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Смирновъ Мартынъ
Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1761
Сын: Смирновъ Игнатий
Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Смирновъ Павелъ
Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1772
Сын: Смирновъ Николай
Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Филиппова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно