Смирновъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Смирновъ Максимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Кобякова Ненила
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1785
Сын: Смирновъ Евсей
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1786
Сын: Смирновъ Ефимъ
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Прасковья