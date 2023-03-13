Смирновъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирновъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Смирновъ Максимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Кобякова Ненила

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1785

Сын: Смирновъ Евсей

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1786

Сын: Смирновъ Ефимъ

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Прасковья

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