Смирнова (Карпова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Карпова) Прасковья

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Карповъ Прохоръ Ивановъ

Мать: Карпова Авдотья Герасимова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Смирновъ Петръ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Кобякова Ненила

Отец ребёнка: Смирновъ Петръ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Смирновъ Петръ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Смирновъ Петръ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1785

Сын: Смирновъ Евсей

Отец ребёнка: Смирновъ Петръ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1786

Сын: Смирновъ Ефимъ

Отец ребёнка: Смирновъ Петръ

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирновъ Петръ

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