Смирнова (Карпова) Прасковья
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1750
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Смирновъ Петръ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Кобякова Ненила
Отец ребёнка: Смирновъ Петръ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Смирновъ Петръ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Смирновъ Петръ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1785
Сын: Смирновъ Евсей
Отец ребёнка: Смирновъ Петръ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1786
Сын: Смирновъ Ефимъ
Отец ребёнка: Смирновъ Петръ
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирновъ Петръ