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Карпова Авдотья Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ Ивановъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1743

Сын: Карповъ Филиппъ

Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ Ивановъ

Богороцкое Ромадановка тож
Рождение ребёнка
1746

Сын: Карповъ Андрей

Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ Ивановъ

Богороцкое Ромадановка тож
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Смирнова Прасковья

Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ Ивановъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Калоярцева Агафья

Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ Ивановъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ерусланова Наталья

Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ Ивановъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карповъ Прохоръ Ивановъ

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