Карпова Авдотья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ Ивановъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1743
Сын: Карповъ Филиппъ
Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ Ивановъ
Богороцкое Ромадановка тож
Рождение ребёнка
1746
Сын: Карповъ Андрей
Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ Ивановъ
Богороцкое Ромадановка тож
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Смирнова Прасковья
Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ Ивановъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Калоярцева Агафья
Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ Ивановъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ерусланова Наталья
Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ Ивановъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно