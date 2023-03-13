Карповъ Филиппъ
Место рожденияБогороцкое Ромадановка тож
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Богороцкое Ромадановка тож
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Карпова Маланья Васильева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Воронина Прасковья
Мать ребёнка: Карпова Настасья Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1768
Сын: Карповъ Павелъ
Мать ребёнка: Карпова Настасья Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1774
Сын: Карповъ Максимъ
Мать ребёнка: Карпова Настасья Иванова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Настасья Иванова