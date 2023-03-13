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Карповъ Филиппъ

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Место рождения

Богороцкое Ромадановка тож

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Карповъ Прохоръ Ивановъ

Мать: Карпова Авдотья Герасимова

Богороцкое Ромадановка тож
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Карпова Маланья Васильева

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Воронина Прасковья

Мать ребёнка: Карпова Настасья Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1768

Сын: Карповъ Павелъ

Мать ребёнка: Карпова Настасья Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1774

Сын: Карповъ Максимъ

Мать ребёнка: Карпова Настасья Иванова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Маланья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Настасья Иванова

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