Карповъ Максимъ
Место рожденияРамодановка
Дата рождения1774
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Карповъ Филиппъ
Мать: Карпова Настасья Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Карпова Дарья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Карпова Дарья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1794
Сын: Карповъ Петръ
Мать ребёнка: Карпова Дарья
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Дарья