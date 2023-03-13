Карповъ Максимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карповъ Максимъ

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Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1774

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Карповъ Филиппъ

Мать: Карпова Настасья Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Карпова Дарья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Карпова Дарья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1794

Сын: Карповъ Петръ

Мать ребёнка: Карпова Дарья

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Дарья

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