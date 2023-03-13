Карпова (Волоскова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Волоскова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Волосковъ Ефимъ

Мать: Волоскова Алена Афонасьева

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Карповъ Максимъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Карповъ Максимъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1794

Сын: Карповъ Петръ

Отец ребёнка: Карповъ Максимъ

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карповъ Максимъ

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