Карпова (Волоскова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Волосковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Карповъ Максимъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Карповъ Максимъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1794
Сын: Карповъ Петръ
Отец ребёнка: Карповъ Максимъ
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карповъ Максимъ