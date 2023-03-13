Волоскова Алена Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоскова Алена Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Волосковъ Степанъ

Отец ребёнка: Волосковъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Смирнова Домна

Отец ребёнка: Волосковъ Ефимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Волосковъ Иванъ

Отец ребёнка: Волосковъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Волосковъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Карпова Дарья

Отец ребёнка: Волосковъ Ефимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосковъ Ефимъ

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