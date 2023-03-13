Волоскова Алена Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Волосковъ Степанъ
Отец ребёнка: Волосковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Смирнова Домна
Отец ребёнка: Волосковъ Ефимъ
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762
Сын: Волосковъ Иванъ
Отец ребёнка: Волосковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Волосковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Карпова Дарья
Отец ребёнка: Волосковъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волосковъ Ефимъ