Волосковъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Волосковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Волосковъ Яковъ
Мать ребёнка: Волоскова Федосья Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1791
Сын: Волосковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Волоскова Федосья Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Волосковъ Прокофий
Мать ребёнка: Волоскова Федосья Иванова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно