Волосковъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волосковъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Волосковъ Ефимъ

Мать: Волоскова Алена Афонасьева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Волосковъ Яковъ

Мать ребёнка: Волоскова Федосья Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1791

Сын: Волосковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Волоскова Федосья Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Волосковъ Прокофий

Мать ребёнка: Волоскова Федосья Иванова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоскова Федосья Иванова

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