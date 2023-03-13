Карпова Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Воронина Прасковья
Отец ребёнка: Карповъ Филиппъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1768
Сын: Карповъ Павелъ
Отец ребёнка: Карповъ Филиппъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1774
Сын: Карповъ Максимъ
Отец ребёнка: Карповъ Филиппъ
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карповъ Филиппъ
Смерть
1797