Карпова Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Настасья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Воронина Прасковья

Отец ребёнка: Карповъ Филиппъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1768

Сын: Карповъ Павелъ

Отец ребёнка: Карповъ Филиппъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1774

Сын: Карповъ Максимъ

Отец ребёнка: Карповъ Филиппъ

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карповъ Филиппъ

Смерть
1797
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