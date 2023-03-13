Калоярцева (Карпова) Агафья
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1773
Сын: Калоярцевъ Логинъ
Отец ребёнка: Калоярцевъ Яковъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Калоярцевъ Яковъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Калоярцевъ Яковъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Калоярцевъ Яковъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Калоярцевъ Яковъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1792
Сын: Калоярцевъ Ермолай
Отец ребёнка: Калоярцевъ Яковъ
Рамодановка