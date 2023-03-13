Калоярцева (Карпова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калоярцева (Карпова) Агафья

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Карповъ Прохоръ Ивановъ

Мать: Карпова Авдотья Герасимова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1773

Сын: Калоярцевъ Логинъ

Отец ребёнка: Калоярцевъ Яковъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Калоярцевъ Яковъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Калоярцевъ Яковъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Калоярцевъ Яковъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Калоярцевъ Яковъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1792

Сын: Калоярцевъ Ермолай

Отец ребёнка: Калоярцевъ Яковъ

Рамодановка
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