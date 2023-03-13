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(Калоярцева) Авдотья
(Калоярцева) Авдотья
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Место рождения
Рамодановка
Дата рождения
1785
Пол
Женский
Отец
Калоярцевъ Яковъ
1752 г.р.
Мать
Калоярцева (Карпова) Агафья
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Калоярцевъ Яковъ
Мать:
Калоярцева Агафья
Рамодановка
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