(Калоярцева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калоярцева) Авдотья

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Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Отец

1752 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Калоярцевъ Яковъ

Мать: Калоярцева Агафья

Рамодановка
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