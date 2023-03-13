Смирнова Авдотья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Авдотья Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Смирновъ Григорий

Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Смирновъ Федоръ

Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Сын: Смирновъ Мартынъ

Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1761

Сын: Смирновъ Игнатий

Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Смирновъ Павелъ

Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1772

Сын: Смирновъ Николай

Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирновъ Максимъ

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