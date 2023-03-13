Смирнова Авдотья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Смирновъ Григорий
Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Сын: Смирновъ Федоръ
Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Смирновъ Мартынъ
Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1761
Сын: Смирновъ Игнатий
Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Смирновъ Павелъ
Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1772
Сын: Смирновъ Николай
Отец ребёнка: Смирновъ Максимъ
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирновъ Максимъ