Смирновъ Кузьма
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Смирновъ Максимъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Федосья Киреева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Смирновъ Иванъ
Мать ребёнка: Смирнова Федосья Киреева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Смирновъ Харитонъ
Мать ребёнка: Смирнова Федосья Киреева