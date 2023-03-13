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Смирновъ Кузьма

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Смирновъ Максимъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Федосья Киреева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Смирновъ Иванъ

Мать ребёнка: Смирнова Федосья Киреева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Смирновъ Харитонъ

Мать ребёнка: Смирнова Федосья Киреева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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