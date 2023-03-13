Смирновъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Смирновъ Кузьма
Мать: Смирнова Федосья Киреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Смирнова) Пелагея
Мать ребёнка: Смирнова Агрофена Евдокимова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Смирновъ Алексей
Мать ребёнка: Смирнова Агрофена Евдокимова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Смирнова) Надежда
Мать ребёнка: Смирнова Агрофена Евдокимова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Смирновъ Ферапонтъ
Мать ребёнка: Смирнова Агрофена Евдокимова