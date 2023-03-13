Смирнова Агрофена Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Сусловъ Евдокимъ
Мать: Суслова Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Смирнова) Пелагея
Отец ребёнка: Смирновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Смирновъ Алексей
Отец ребёнка: Смирновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Смирнова) Надежда
Отец ребёнка: Смирновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Смирновъ Ферапонтъ
Отец ребёнка: Смирновъ Иванъ