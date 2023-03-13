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Смирнова Агрофена Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Сусловъ Евдокимъ

Мать: Суслова Катерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирновъ Иванъ

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Смирнова) Пелагея

Отец ребёнка: Смирновъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Смирновъ Алексей

Отец ребёнка: Смирновъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Смирнова) Надежда

Отец ребёнка: Смирновъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Смирновъ Ферапонтъ

Отец ребёнка: Смирновъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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