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Сусловъ Евдокимъ

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Сусловъ Федосей Григорьевъ

Мать: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Суслова Катерина Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Сусловъ Денисъ

Мать ребёнка: Суслова Катерина Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Смирнова Агрофена Евдокимова

Мать ребёнка: Суслова Катерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Катерина Иванова

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