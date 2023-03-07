Сусловъ Евдокимъ
Место рождения
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Сусловъ Федосей Григорьевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Суслова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сусловъ Денисъ
Мать ребёнка: Суслова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Смирнова Агрофена Евдокимова
Мать ребёнка: Суслова Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Катерина Иванова