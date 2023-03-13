Суслова Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сусловъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Суслова) Агрофена
Отец ребёнка: Сусловъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сусловъ Денисъ
Отец ребёнка: Сусловъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Смирнова Агрофена Евдокимова
Отец ребёнка: Сусловъ Евдокимъ