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Суслова Катерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусловъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Суслова) Агрофена

Отец ребёнка: Сусловъ Евдокимъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Сусловъ Денисъ

Отец ребёнка: Сусловъ Евдокимъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Смирнова Агрофена Евдокимова

Отец ребёнка: Сусловъ Евдокимъ

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