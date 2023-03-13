Сусловъ Денисъ
Место рождения
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Сусловъ Евдокимъ
Мать: Суслова Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сусловъ Григорий
Мать ребёнка: Суслова Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сусловъ Астафий
Мать ребёнка: Суслова Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Суслова) Оксинья
Мать ребёнка: Суслова Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Суслова) Марфа
Мать ребёнка: Суслова Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сусловъ Гаврила
Мать ребёнка: Суслова Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Суслова) Катерина
Мать ребёнка: Суслова Настасья Яковлева