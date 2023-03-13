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Сусловъ Денисъ

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Сусловъ Евдокимъ

Мать: Суслова Катерина Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Настасья Яковлева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сусловъ Григорий

Мать ребёнка: Суслова Настасья Яковлева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сусловъ Астафий

Мать ребёнка: Суслова Настасья Яковлева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Суслова) Оксинья

Мать ребёнка: Суслова Настасья Яковлева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Суслова) Марфа

Мать ребёнка: Суслова Настасья Яковлева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сусловъ Гаврила

Мать ребёнка: Суслова Настасья Яковлева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Суслова) Катерина

Мать ребёнка: Суслова Настасья Яковлева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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