Суслова Настасья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сусловъ Денисъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сусловъ Григорий
Отец ребёнка: Сусловъ Денисъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сусловъ Астафий
Отец ребёнка: Сусловъ Денисъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Суслова) Оксинья
Отец ребёнка: Сусловъ Денисъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Суслова) Марфа
Отец ребёнка: Сусловъ Денисъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сусловъ Гаврила
Отец ребёнка: Сусловъ Денисъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Суслова) Катерина
Отец ребёнка: Сусловъ Денисъ