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Суслова Настасья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусловъ Денисъ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сусловъ Григорий

Отец ребёнка: Сусловъ Денисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сусловъ Астафий

Отец ребёнка: Сусловъ Денисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Суслова) Оксинья

Отец ребёнка: Сусловъ Денисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Суслова) Марфа

Отец ребёнка: Сусловъ Денисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сусловъ Гаврила

Отец ребёнка: Сусловъ Денисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Суслова) Катерина

Отец ребёнка: Сусловъ Денисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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