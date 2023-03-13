Сусловъ Федосей Григорьевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Сусловъ Матвей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Сусловъ Афонасий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Сусловъ Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сусловъ Гаврила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Сусловъ Евдокимъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана