Сусловъ Федосей Григорьевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусловъ Федосей Григорьевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Сусловъ Матвей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Сусловъ Афонасий

Мать ребёнка: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Сусловъ Алексей

Мать ребёнка: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Сусловъ Гаврила

Мать ребёнка: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Сусловъ Евдокимъ

Мать ребёнка: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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