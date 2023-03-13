Сусловъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Сусловъ Федосей Григорьевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Сусловъ Леонтий
Мать ребёнка: Суслова Катерина Акинфеева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Сусловъ Егоръ
Мать ребёнка: Суслова Катерина Акинфеева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Сусловъ Степанъ
Мать ребёнка: Суслова Катерина Акинфеева
Бракосочетание
Неизвестно