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Сусловъ Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Сусловъ Федосей Григорьевъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Сусловъ Леонтий

Мать ребёнка: Суслова Катерина Акинфеева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Сусловъ Егоръ

Мать ребёнка: Суслова Катерина Акинфеева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Сусловъ Степанъ

Мать ребёнка: Суслова Катерина Акинфеева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Катерина Акинфеева