Смирнова Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Смирновъ Павелъ
Отец ребёнка: Смирновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Смирновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Смирновъ Алексей
Отец ребёнка: Смирновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Смирновъ Семенъ
Отец ребёнка: Смирновъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирновъ Михаилъ