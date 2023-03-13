Смирнова Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Татьяна Иванова

Смирнова Татьяна Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Смирновъ Павелъ

Отец ребёнка: Смирновъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Смирновъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Смирновъ Алексей

Отец ребёнка: Смирновъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Смирновъ Семенъ

Отец ребёнка: Смирновъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирновъ Михаилъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close