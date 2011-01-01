Степанов Перч Маркарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Тер-Степанянц Маркар Амоевич
Мать: Тер-Степанянц Мария
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Степанова Элеонора
Рождение ребёнка
1944
Сын: Степанов Александр Перчевич
Мать ребёнка: Степанова Элеонора
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Григорьянц Мария Перчовна
Мать ребёнка: Степанова Элеонора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанова Элеонора
Смерть
1991