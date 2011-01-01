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Степанов Перч Маркарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Тер-Степанянц Маркар Амоевич

Мать: Тер-Степанянц Мария

Рождение ребёнка
1940

Сын: Степанов Эдуард Перчевич

Мать ребёнка: Степанова Элеонора

Рождение ребёнка
1944

Сын: Степанов Александр Перчевич

Мать ребёнка: Степанова Элеонора

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Григорьянц Мария Перчовна

Мать ребёнка: Степанова Элеонора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Элеонора

Смерть
1991
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