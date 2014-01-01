Степанов Александр Перчевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Александр Перчевич

Степанов Александр Перчевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Степанов Перч Маркарович

Мать: Степанова Элеонора

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close