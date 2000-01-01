Тер-Степанянц Маркар Амоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тер-Степанянц Маркар Амоевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Тер-Степанянц Амо Давидович

Мать: Тер-Степанянц Такуи

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Хубларова Хайкануш Маркаровна

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Мария

Рождение ребёнка
1902

Сын: Степанов Хайк Маркарович

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Мария

Рождение ребёнка
1905

Сын: Степанов Перч Маркарович

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тер-Степанянц Мария

Смерть
1934
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