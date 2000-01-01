Тер-Степанянц Маркар Амоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Тер-Степанянц Амо Давидович
Мать: Тер-Степанянц Такуи
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Хубларова Хайкануш Маркаровна
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Мария
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Мария
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тер-Степанянц Мария
Смерть
1934