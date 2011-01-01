Степанова Элеонора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Элеонора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Степанов Эдуард Перчевич

Отец ребёнка: Степанов Перч Маркарович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Степанов Александр Перчевич

Отец ребёнка: Степанов Перч Маркарович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Григорьянц Мария Перчовна

Отец ребёнка: Степанов Перч Маркарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Перч Маркарович

Смерть
2014
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