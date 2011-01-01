Степанова Элеонора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Степанов Перч Маркарович
Рождение ребёнка
1944
Сын: Степанов Александр Перчевич
Отец ребёнка: Степанов Перч Маркарович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Григорьянц Мария Перчовна
Отец ребёнка: Степанов Перч Маркарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014