Тер-Степанянц Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Хубларова Хайкануш Маркаровна
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Маркар Амоевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Маркар Амоевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Маркар Амоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1905