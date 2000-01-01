Тер-Степанянц Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тер-Степанянц Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Хубларова Хайкануш Маркаровна

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Маркар Амоевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Степанов Хайк Маркарович

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Маркар Амоевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Степанов Перч Маркарович

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Маркар Амоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тер-Степанянц Маркар Амоевич

Смерть
1905
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