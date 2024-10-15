Филипп Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти14.01.1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Приемный Лаврентий Михайлович
Мать: София Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 жена Филиппа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Афанасий Филиппович
Мать ребёнка: 1 жена Филиппа
Рождение ребёнка
1802
Сын: Терентий Филиппович
Мать ребёнка: 1 жена Филиппа
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иван Филиппович
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Федор Филиппович
Мать ребёнка: Марья Петровна
Смерть
14.01.1818 ст.
Замерз