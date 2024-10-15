Филипп Лаврентьевич 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипп Лаврентьевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1769

Дата смерти

14.01.1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Приемный Лаврентий Михайлович

Мать: София Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 жена Филиппа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Афанасий Филиппович

Мать ребёнка: 1 жена Филиппа

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Терентий Филиппович

Мать ребёнка: 1 жена Филиппа

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иван Филиппович

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Федор Филиппович

Мать ребёнка: Марья Петровна

Смерть
14.01.1818 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Замерз

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