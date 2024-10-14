Приемный Лаврентий Михайлович 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Приемный Лаврентий Михайлович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Дмитрий Саввич

Мать: Елена Лукьяновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Ивановна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ефимия Лаврентьевна

Мать ребёнка: София Ивановна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Ефим Лаврентьевич

Мать ребёнка: София Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Фекла Лаврентьевна

Мать ребёнка: София Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Филипп Лаврентьевич

Мать ребёнка: София Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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