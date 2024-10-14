Приемный Лаврентий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Дмитрий Саввич
Мать: Елена Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ефимия Лаврентьевна
Мать ребёнка: София Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ефим Лаврентьевич
Мать ребёнка: София Ивановна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Фекла Лаврентьевна
Мать ребёнка: София Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Филипп Лаврентьевич
Мать ребёнка: София Ивановна
Смерть
Неизвестно