София Ивановна 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСофия Ивановна

София Ивановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приемный Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ефимия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Приемный Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Ефим Лаврентьевич

Отец ребёнка: Приемный Лаврентий Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Фекла Лаврентьевна

Отец ребёнка: Приемный Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Филипп Лаврентьевич

Отец ребёнка: Приемный Лаврентий Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.