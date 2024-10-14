София Ивановна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ефимия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Приемный Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ефим Лаврентьевич
Отец ребёнка: Приемный Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Фекла Лаврентьевна
Отец ребёнка: Приемный Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Филипп Лаврентьевич
Отец ребёнка: Приемный Лаврентий Михайлович
Смерть
Неизвестно