Марья Петровна 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий 1 муж Марьи

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Фадей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий 1 муж Марьи

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шумилов Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий 1 муж Марьи

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иван Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Федор Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

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