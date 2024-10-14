Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий 1 муж Марьи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Фадей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий 1 муж Марьи
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шумилов Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий 1 муж Марьи
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иван Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Федор Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно